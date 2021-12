Stiri pe aceeasi tema

- Prima medaliata cu aur a Chinei la olimpiada de iarna, Yang Yang, presedinta a comisiei sportivilor de la Beijing 2022, a opinat ca Jocurile Olimpice sunt o scena pentru sportivi si nu o pista pentru politica, transmite agentia Xinhua. Statele Unite au anuntat recent ca vor impune un boicot…

- Australia se va alatura Statelor Unite intr-un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, a declarat miercuri prim-ministrul Scott Morrison. Aceasta decizie risca sa inradacineze relațiile bilaterale deja amare. Statele Unite ale Americii au declarat luni (6 decembrie) ca oficialii…

- Statele Unite au anuntat, luni seara, ca nu vor trimite oficiali la "Jocurile Olimpice de Iarna Beijing 2022", in semn de protest fata de abuzurile in domeniul drepturilor omului atribuite regimului comunist chinez, informeaza site-ul Axios.com. Boicotul diplomatic anuntat de Washington -…

- Uniunea European-UE a prelungit luni sanctiunile impotriva Chinei pana in decembrie 2022 pentru abuzuri impotriva populatiei uigurilor din regiunea Xinjiang, relateaza dpa. Adoptate in cadrul unui pachet mai larg de masuri impotriva Libiei, Rusiei si Coreei de Nord, sanctiunile UE vizeaza persoane si…

- Presedintele SUA, Joe Biden, critica acțiunile Chinei in Stramtoarea Taiwan la Summitul tarilor din regiunea Asia-Pacific (ASEAN), scrie AFP. "Statele Unite sunt profund ingrijorate de actiunile...

- Administratia de la Beijing i-a recomandat, vineri, presedintelui SUA, Joe Biden, sa dea dovada de "prudenta" dupa ce liderul de la Casa Alba a afirmat ca armata americana va apara Taiwanul in eventualitatea unui atac al Chinei. Presedintele Joseph Biden a fost intrebat, in cursul unei dezbateri…

- Taiwanul trebuie sa fie "in alerta" in contextul activitatilor militare chineze, a anuntat administratia de la Taipei, avertizand ca va riposta in cazul unei agresiuni militare a Chinei. Statele Unite au...

- Cel mai inalt gradat al Pentagonului, generalul Mark Milley, a fost atat de ingrijorat de sanatatea mentala a lui Donald Trump in ultimele zile ale mandatului sau, incat a luat masuri in secret pentru a evita un razboi cu China, potrivit unei noi carti, citata de AFP. Generalul Mark Milley, seful…