Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul puternic care a zguduit marti dimineata extremitatea nordica a coastelor Californiei a provocat moartea a doua persoane, a daramat case, a denivelat drumuri si a rupt infrastructura de utilitati lasand mii de oameni fara apa curenta si electricitate, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Sportivul David Popovici s-a calificat in finala in probei de 200 m liber, in ultima zi de competitie la Campionatul Mondial de Natatie in bazin scurt, de la Melbourne, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rio de Janeiro gazduieste celebrul sau Revelion de pe plaja Copacabana fara restrictii pentru pentru prima data de la pandemia de coronavirus, a anuntat miercuri primarul orasului, Eduardo Paes, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jay Leno, vedeta a televiziunii americane, a fost externat luni din spitalul din Los Angeles unde a fost tratat timp de 10 zile pentru arsuri suferite intr-un incendiu izbucnit in garajul sau din California, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un pasager al companiei Southwest Airlines care isi uitase telefonul in zona portii de imbarcare de pe Aeroportul Long Beach din Los Angeles si-a putut recupera pretiosul obiect personal gratie chiar pilotului avionului in care se afla, care a deschis geamul cabinei si s-a aplecat pentru a-i fi inmanat…

- Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacitații de rafinare și a situației financiare a companiilor aeriene. Totuși, cererea puternica determina cateva dintre cele mai importante companii aeriene europene sa emita o perspectiva financiara optimista pentru tot anul 2023.…

- Un avion Korean Air a iesit de pe pista la aterizare, duminica, la ora 23.07, la un aeroport din Filipine, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Autoritatile au anuntat ca toti cei 173 de oameni aflati la bord sunt in siguranta, relateaza AP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O sculptura care il reprezinta pe pastorul baptist John Chilembwe, aflat la originea unei revolte esuate in 1915 impotriva regimului colonial din Malawi, a fost dezvelita miercuri in celebra piata Trafalgar Square din Londra, unde va ramane expusa pana in 2024, informeaza AFP. Fii la curent…