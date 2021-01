Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal din statul american Indiana a blocat executia prevazuta pentru marti a singurei femei de pe "culoarul mortii", pentru a permite organizarea unei audieri la care sa se stabileasca daca starea de sanatate mintala a acesteia este compatibila cu pedeapsa capitala, relateaza Reuters.…

- Guvernul german a aprobat miercuri actul normativ care obliga marile companii listate pe bursa sa aiba cel puțin o femeie pe post de conducere. Legea a fost adoptata dupa ani de dezbatere in care creștin-democrații Angelei Merkel s-au opus acestei masuri, anunța Reuters.

- O parte ”substanțiala” din populația Spaniei va fi vaccinata in prima parte a anului viitor, a anunțat vineri premierul Pedro Sanchez, intr-o conferința de presa. Sanchez a spus, potrivit Reuters, ca guvernul va prezenta planul de vaccinare marțea viitoare. El nu a dat insa alte detalii. Guvernul a…

- Guvernul american l-a executat, prin injecție letala, pe ucigașul și violatorul Orlando Hall, aceasta fiind a opta execuție a unui condamnat la moarte din timpul Administrației Trump, dupa ce pedeapsa capitala a fost reinstaurata la nivel federal, in timpul verii, relateaza Reuters.Hall, 49 de ani,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters.

- Guvernul federal a stabilit datele a doua noi execuții ale unor condamnați la pedeapsa capitala, inclusiv Lisa Montgomery, prima femeie in mai mult de șase decenii, relateaza CNN. Lisa Montgomery va primi injecția letala pe 8 decembrie, a anunțat Departamentul de Justiție. In 2004, ea a fost condamnata…

