Stiri pe aceeasi tema

- Diplomații și cetațenii din Statele Unite, Regatul Unit, Franța și China vor fi evacuați din Sudan, in contextul continuarii luptelor și razboiului civil din țara africana, se arata intr-un comunicat transmis de armata sudaneza și citat de BBC.

- Bill Clinton, 76 de ani, președintele SUA intre 1993 și 2001, și-a exprimat regretul. intr-un interviu pentru RTE , postul public din Irlanda, cu privire la rolul sau determinat in a convinge Ucraina sa renunțe la armele nucleare, in 1994. Clinton a sugerat ca Rusia nu ar fi invadat Ucraina daca Kievul…

- Sase persoane - printre care un copil - din doua familii, una canadiano-romana, cealalta indiana, au fost gasite decedate intr-o zona mlastinoasa din Quebec, Canada, pe unde incercau sa intre ilegal in Statele Unite, a anuntat vineri politia canadiana, precizand ca un al doilea copil este dat disparut,…

- Pentru a contracara Rusia și China, cele mai importante democrații din lume se inarmeaza. Decizia a venit din partea unor guverne de dreapta (Marea Britanie), de stanga (Germania) și a celor greu de plasat (Franța). Este urmarea presiunilor celei mai bine inarmate țari din istorie, Statele Unite. Atat…

- O noua greva generala are loc in Franța, astazi. Ministerul de Externe ii informeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca sunt așteptate perturbari ale circulației feroviare naționale, locale și internaționale.

- Pericol nuclear dupa ce Rusia a decis sa-si suspende participarea din tratatul care limita numarul de arme nucleare cu raza de acțiune intercontinentala. Seful NATO a cerut Kremlinului sa-si reconsidere decizia. Vladimir Putin da asigurari ca nu va fi primul care va porni testarea armelor nucleare.…

- In urma invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina la 24 februarie 2022, Rusia a fost lovita de sancțiuni economice dure menite sa o izoleze de sistemul financiar global. In raportul sau publicat marți, 31 ianuarie 2023, Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat ca economia Rusiei va fi mai performanta…