- In timp ce Trump a mai ramas doar 13 zile din mandatul sau, au existat numeroase cereri pentru demiterea sa, inclusiv de catre democratul de varf al Senatului și de un congresman republican. Congresul a confirmat joi in mod oficial victoria alegerilor președintelui ales Joe Biden, in ciuda obiecțiilor…

- Imagini incredibile cu momentul in care susținatorii lui Donald J. Trump au luat cu asalt Capitoliul, cladirea in care funcționeaza Congresul din SUA, ce era pe punctul de a confirma alegerile prezidențiale in favoarea lui Joe Biden.

- Autoritațile din Washington au anunțat ca starea de urgenta a fost prelungita cu 15 zile, pana dupa ziua instalarii lui Joe Biden la Casa Alba, dupa ce susținatorii lui Trump au venit inarmați și au invadat Congresul.„Numeroase persoane au venit in Districtul Columbia inarmate si cu scopul de a se implica…

- Seful diplomatiei europene Josep Borell a denuntat miercuri "asaltul neobisnuit impotriva democratiei americane", dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat Congresul, si a facut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, castigate de Joe Biden, relateaza AFP. "In ochii lumii,…

- Intr-un discurs tipic, Trump a acuzat media ca "este cea mai mare problema pe care o avem. Fake news-urile și marile companii de tehnologia informației. I-am batut acum patru ani, i-am luat prin surprindere. I-am batut și acum și anul acesta au falsificat alegerile așa cum nu au fost falsificate niciodata.…

- Unsprezece senatori republicani au anuntat sambata ca se vor opune certificarii de catre Congresul SUA a rezultatului alegerilor prezidentiale saptamana viitoare, o ultima tentativa care ar putea intarzia confirmarea victoriei lui Joe Biden, dar nu o va impiedica, comenteaza AFP. Citește și: Dana…

- Peste 100 de fosti responsabili republicani din domeniul securitatii nationale din SUA au cerut luni ca liderii Partidului Republican sa denunte refuzul lui Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in fata lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie, considerand aceasta atitudine drept periculoasa…