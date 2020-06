Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat Colin Powell a anunțat, duminica, ca îl susține pe fostul vicepreședinte american Joe Biden la alagerile din noiembrie, fiind primul republican important care anunța ca îl susține pe rivalului lui Donald Trump, relateaza Reuters. Powell, care a condus amata SUA…

- Statul New York va permite redeschiderea teraselor restaurantelor, in a doua faza a masurilor de relaxare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, in sapte din 10 regiuni, incepand de joi, a anuntat miercuri guvernatorul Andrew Cuomo, transmite Reuters, conform news.ro.Cuomo…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca nu a intentionat niciodata sa amane alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Nu am intentionat niciodata sa schimb data (alegerilor). De ce as face aceasta?", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca nu a intentionat niciodata sa amane alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti AFP. "Nu am intentionat niciodata sa schimb data (alegerilor). De ce as face aceasta?", a declarat Trump in timpul unei…

- Președintele SUA, Donald Trump, amenința cu suspendarea Congresului pe motiv ca membrii absenteaza sub protecția distanțarii sociale impusa de autoritați. Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in…

- Barrack Obama, își va anunța în cursul zilei de marți susținerea pentru campania prezidențiala a lui Joe Biden, fostul sau vicepreședinte, potrivit unor surse apropiate de fostul președinte american, citate de Reuters.Susținerea este așteptata sa fie anunțata printr-un videoclip…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca a avut luni o discutie telefonica "foarte prietenoasa" cu Joe Biden, dupa ce favoritul in alegerile primare democrate pentru desemnarea candidatului la prezidentiale l-a sunat pentru a discuta despre felul in care administratia gestioneaza criza legata…

- Presedintele american Donald Trump nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus, se arata intr-o scrisoare a medicului presedintelui, citata sambata de DPA…