Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a anuntat, joi, expulzarea a zece diplomati rusi si impunerea de noi sanctiuni împotriva Moscovei, din cauza ingerintelor electorale si atacurilor cibernetice, relateaza CNN și Mediafax.„Presedintele Joseph Biden a emis o ordonanta executiva care confera…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- Fortele navale ale Rusiei au inceput miercuri un exercitiu militar in Marea Neagra, inaintea sosirii asteptate a unor vase de razboi americane in zona, au relatat agentiile de presa ruse, in timp ce armata Ucrainei a transmis intr-un comunicat ca fortele sale au efectuat manevre cu tancuri si artilerie…

- BUCUREȘTI, 8 apr - Sputnik, Ion Pelin. Administrația SUA a finalizat o analiza a acțiunilor aparent rau intenționate ale Rusiei și se pregatește acum sa ia masuri de raspuns. Acest lucru a fost anunțat de Bloomberg, citand trei surse familiarizate cu situația. © Sputnik / Александр НатрускинReacția…

- BUCUREȘTI, 8 apr - Sputnik, Ion Pelin. Administrația SUA a finalizat o analiza a acțiunilor aparent rau intenționate ale Rusiei și se pregatește acum sa ia masuri de raspuns. Acest lucru a fost anunțat de Bloomberg, citand trei surse familiarizate cu situația. © Sputnik / Александр НатрускинReacția…

- Alerta de securitate in SUA – doi agenti de politie au fost raniti, vineri dupa-amiaza, dupa ce au fost loviti cu o mașina, intr-un incident produs la Capitoliu, iar autoritatile au impușcat mortal șoferul automobilului. In urma acestui incident de securitate, cladirea Capitoliului a fost inchisa temporar,…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a discutat despre prelungirea tratatului de reducere a arsenalului nuclear Noul START in cadrul unei convorbiri telefonice cu noul consilier pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, relateaza luni agentiile de stiri ruse, preluate…

- Autoritatile federale americane au arestat-o pe tanara care ar fi furat un laptop din biroul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, in timpul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie, anunța agerpres . Riley June Williams, in varsta de 22 de ani, care a fost acuzata de acces ilegal in sediul…