Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in baza unui articol din Constitutie care nu a fost aplicat niciodata pana acum, relateaza AFP, Reuters si dpa potrivit Agerpres.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Decizia vine pe masura ce natiunile din intreaga lume isi inchis granitele si interzic calatoriile pentru a opri raspandirea virusului, scrie Mediafax.Presedintele american Donald Trump va anula intalnirea liderilor G7 de la Camp David, programata pentru luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus…

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul G7 prevazut in iunie la Camp David din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Summitul liderilor G7 pe care Statele Unite urmau sa il organizeze in iunie la Camp David va avea loc prin videoconferinta",…

- Presedintele american Donald Trump se va deplasa in India la 24 si 25 februarie, la New Delhi, dar si in statul Gujarat, de unde este originar premierul indian Narendra Modi, a anuntat luni Casa Alba, potrivit AFP. "Intr-o discutie telefonica avuta in weekend, presedintele american si…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Congresul ar trebui sa „stearga” punerea sa sub acuzare, care i-a adus un proces de destituire, în pofida achitarii sale miercuri în Senat, relateaza AFP.„Ar trebui sa se ștearga "impeachment-ul"…

- Casa Alba a salutat miercuri achitarea lui Donald Trump la finalul procesului sau de destituire, apreciind ca acesta este ''pe deplin nevinovat'' si denuntand inca o data o ''vanatoare de vrajitoare'' orchestrata de adversarii sai democrati, relateaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump a felicitat duminica statul Kansas pentru victoria echipei Kansas City Chiefs in Super Bowl, finala ligii profesioniste de fotbal american NFL, insa orasul se afla in realitate in statul Missouri, transmite AFP. Contul oficial de Twitter al liderului…