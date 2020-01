Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, i-ar fi spus in august 2019 consilierului sau pentru securitatea nationala de la acea vreme ca doreste sa mentina inghetat in continuare ajutorul de 381 de dolari acordat Ucrainei drept asistenta militara pana cand Kievul va incepe investigarea fostului vicepremier…

- In Senatul Statelor Unite au fost citite articolele actului de destituire, referitoare la abuzul de putere si obstructionarea Congresului. Donald Trump devine astfel al 3-lea presedinte din istoria Statelor Unite care va fi supus procedurilor de demitere. Potrivit rezolutiei cu numarul 755, Camera Reprezentantilor…

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…

- Ambasadorul SUA in UE, Gordon Sondland, a declarat public miercuri, in Congres, ca a exercitat presiune asupra Ucrainei pentru anchetarea lui Joe Biden și a democraților deoarece președintele Donald Trump i-a cerut acest lucru, noteaza New York Times. Este marturia care l-ar putea ingropa pe liderul…

- Un diplomat american a declarat vineri, in cadrul unei audieri cu usile inchise in Congres, ca a auzit o conversatie telefonica ce ar putea dovedi implicarea directa a lui Donald Trump in presiunile exercitate asupra Ucrainei pentru ca aceasta sa declanseze o ancheta asupra unuia dintre rivalii sai…

- Vindman, locotenent-colonel al armatei americane si angajat in Consiliul pentru Securitate Nationala (NSC), este luat drept tinta de Trump de la publicarea marturiei sale in Congres in 29 octombrie. Presedintele american a comunicat in acea zi pe Twitter ca Vindman nu a fost "niciodata un adept al…

- Tim Morrison, membru de rang inalt al Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, a demisionat miercuri, cu mai putin de 24 de ore inainte de a fi audiat de congresmenii democrati in cadrul anchetei acestora pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite DPA, susține Agerpres. …