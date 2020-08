Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, si-a asigurat luni numarul de voturi necesare pentru investirea oficiala in pozitia de candidat oficial al Partidului Republican la alegerile prezidentiale din SUA din 3 noiembrie, transmit Reuters si AFP.Fara nicio surpriza, cei aproximativ 330 delegati…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este posibil ca SUA sa dispuna de un vaccin impotriva noului coronavirus inainte de alegerile prezidentiale programate pe 3 noiembrie, o previziune mult mai optimista fata de calendarul avansat anterior de proprii consilieri de la Casa Alba din domeniul…

- Seful personalului Casei Albe, Mark Meadows, afirma ca alegerile prezidentiale din SUA vor avea loc la termen transmite Reuters. Duminica, in emisiunea 'Face the Nation' (In fata natiunii) de la televiziunea CBS, el a declarat: 'Vom avea alegeri pe 3 noiembrie si presedintele va castiga'.…

- Partidul Republican din SUA va limita semnificativ numarul participantilor la conventia din august de la Jacksonville, Florida, la care presedintele Donald Trump va deveni in mod oficial candidatul acestei formatiuni pentru un nou mandat la Casa Alba, transmite Reuters. Bilantul infectarilor…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- ​Conventia republicana, evenimentul în cursul caruia Donald Trump urmeaza sa fie desemnat oficial si fara surprize candidat al partidului la prezidentialele din noiembrie, va avea loc în cele din urma în Florida, a anuntat joi seara sefa partidului, Ronna McDaniel, noteaza AFP, preluata…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a revendicat, vineri, victoria in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului care va participa la alegerile prezidentiale din noiembrie, in care il va infrunta pe presedintele Donald Trump, relateaza DPA si Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca Partidul Republican nu isi va mai tine conventia nationala la Charlotte, in Carolina de Nord, din cauza masurilor cerute de guvernatorul acestui stat, Roy Cooper, un democrat, pentru a se evita raspandirea coronavirusului, transmit DPA si Reuters.…