- Fostul presedinte american Donald Trump a deschis luni in Florida un birou care se va ocupa de indatoririle sale ca fost presedinte american si va incerca sa-i continue agenda politica, transmite Reuters. 'Biroul va fi responsabil cu gestionarea corespondentei, declaratiilor publice,…

- Un important republican din Senatul SUA a avertizat sambata ca cel de-al doilea proces de impeachment impotriva fostului presedinte republican Donald Trump ar putea duce la punerea sub acuzare a unor fosti presedinti democrati daca republicanii vor prelua controlul asupra Senatului peste doi ani, relateaza…

- Fostul președinte Donald Trump l-a angajat pe avocatul Butch Bowers, din Carolina de Sud, pentru a-l reprezenta în Senat în procesul în care este acuzat de incitare la violentța, a spus o sursa familiara, scrie Reuters. Bowers, care are propriul birou de avocatura în Carolina…

- Consilieri ai Casei Albe au afirmat ca Trump a dezbatut in privat cu asistentii sai oportunitatea unei masuri extraordinare - propria gratiere, dar deocamdata a evitat sa ia o decizie in acest sens, scriu Reuters și CNN.In jur de 100 de grațieri și comutari de pedepse se afla pe lista ce va fi aprobata…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe democratul Joe Biden pentru victoria în alegerile prezidențiale din SUA, scrie Reuters. "Din partea mea, sunt gata de interacțiune și dialog cu dumneavoastra”, a transmis Putin printr-o declarație de presa emisa de Kremlin.…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP.Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda…

- Twitter va aplica presedintelui american Donald Trump aceleasi reguli ca celorlalti utilizatori ai platformei sale, din ianuarie, cand presedintia Statelor Unite va fi preluata de democratul Joe Biden, potrivit companiei de socializare, transmite Reuters, potrivit news.ro.Twitter plaseaza avertismente…