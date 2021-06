SUA, decizie radicală: Importurile de câini din peste 100 de ţări, interzise Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a anuntat o interdictie de un an pentru importul de caini din 113 tari din cauza problemelor legate de rabie. Interdictia se aplica tuturor cainilor, inclusiv celor insotitori sau folositi ca sprijin emoțional in terapie, daca provin dintr-o tara cu risc ridicat in ultimele sase luni, relateaza BBC. Sute dintre cainii importati aveau certificate de rabie frauduloase, conform CDC. „Aceasta actiune este necesara pentru a garanta sanatatea si siguranta cainilor importati in SUA si pentru a proteja sanatatea publicului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

