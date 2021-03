Stiri pe aceeasi tema

- Asaltul asupra Congresului care l-a adus pe Donald Trump pentru a doua oara în fața Senatului, pentru „incitare la insurgența”, nu a venit „în gol”: „furia mulțimii a fost stârnita de luni de zile de Donald Trump”, a declarat Joaquin Castro, unul…

- Dupa mai bine de un an in care nu a declarat nimic pe marginea unui subiect extrem de sensibil pentru Huawei, CEO-ul companiei din China, Ren Zhengfei, a vorbit cu presa din țara asiatica despre viitorului diviziei consumer a producatorului și despre ameliorarea relațiilor comerciale cu SUA, care au…

- Presedintele SUA l-a nominalizat pe fostul subsecretar de stat William Burns pentru postul de director al Agentiei Centrale de Informatii. Potrivit Casei Albe, Joe Biden a inaintat Senatului propunerea pentru șefia CIA. Daca numirea va fi confirmata, William Burns o va inlocui pe Gina Haspel, numita…

- Patrick Leahy, in varsta de 80 de ani, este președintele pro tempore al Senatului SUA. El este a treia persoana in ordinea succesiunii la Casa Alba, in cazul in care președintele Joe Biden, in varsta de 78 de ani, nu și-ar mai putea exercita funcția.

- ”Sper ca Senatul sa gaseasca o modalitate prin care sa-si gestioneze atributiile constitutionale cu privire la procesul destituirii (lui Donald Trump) si sa rezolve afacerile urgente ale natiunii”, a anuntat el, in urma inculparii (”impeachment” in engleza) lui Donald Trump de catre Camera Reprezentantilor.…

- Un ofițer de poliție al cladirii Capitoliului a murit la spital in urma ranilor suferite in asaltul de miercuri. Este a cincea persoana decedata in urma incidentelor de la Washington, a informat televiziunea americana ABC News.Brian D. Sicknick a murit joi, la ora Americii 21:30. "Ofițerul Sicknick…

- Joe Biden a ales-o pe parlamentara amerindiana Deb Haaland ca secretar al Internelor, un mare departament responsabil cu resursele naturale, a informat joi media americana, un nou simbol al diversitatii dorite de presedintele ales in viitorul sau guvern, noteaza AFP preluat de agerpres. Daca numirea…

- Joe Biden a ales-o pe parlamentara amerindiana Deb Haaland ca secretar al Internelor, un mare departament responsabil cu resursele naturale, a informat joi media americana, un nou simbol al diversitatii dorite de presedintele ales in viitorul sau guvern, noteaza AFP. Daca numirea ei este confirmata…