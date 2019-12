Stiri pe aceeasi tema

- Democratii au retinut marti doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite AFP. Daca aceste capete de acuzare vor fi validate…

- Liderul Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a afirmat, joi, ca exista dovezi clare ca presedintele american, Donald Trump, si-a folosit functia pentru a obtine beneficii personale si ca a subminat securitatea nationala, dar ca deocamdata nu s-a luat o decizie finala cu privire la destituirea…

- Audierile, din cadrul procedurii de destituire, transmise la televiziune care au inceput in aceasta saptamana in Camera Reprezentantilor par sa nu-i fi facut pe multi americani sa-si schimbe parerea despre Donald Trump, sprijinul public pentru punerea sub acuzare a presedintelui SUA ramanand la fel…

- Fostul președinte american Jimmy Carter, in varsta de 95 de ani, i-a recomandat actualului lider de la Casa Alba, Donald Trump, sa coopereze cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor, care ar putea duce la demiterea sa, potrivit Mediafax."Sfatul meu pentru el ar fi sa spuna adevarul",…

- Senatul ”nu are alta optiune” decat sa organizeze un proces impotriva presedintelui Donald Trump, in cazul in care Camera Reprezentantilor il pune sub acuzare (”impeachment”), a declarat luni liderul majoritatii republicane in Camera superioara a Congresului american Mitch McConnell, relateaza USA…

- „Scena politica din SUA este cuprinsa de turbulențe, dupa decizia Partidului Democrat de a declanșa procedura de „impeachment" impotriva președintelui in exercițiu, Donald Trump. De notat ca aceasta procedura nu este o procedura de demitere ci una de punere sub acuzare, in acest caz Senatul…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…