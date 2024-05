Stiri pe aceeasi tema

- Exact in momentul in care țarile NATO cresc cererile de a cumpara avioane de lupta F-35, produse de SUA, Rusia anunța ca iși menține disponibilitatea de a exporta avioane Su-35. Nu intamplator, cifrele din denumirile acestor doua aeronave sunt identice, ele fiind considerate rivale in cazul unui ipotetic…

- Alte trei avioane F-16 achiziționate de Romania de la Regatul Norvegiei au aterizat vineri la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu", de la Campia Turzii, in vederea dotarii Escadrilei 48 Vanatoare, informeaza MapN. In total, Norvegia a vandut Romaniei 32 de avioane de lupta F-16, pentru o suma de…

- Mai multe aeronave britanice Eurofighter Typhoon, aflate la baza Mihail Kogalniceanu din Romania, au fost implicate intr-o operațiune de interceptare a dronelor și rachetelor lansate de Iran catre Israel. Patru dintre aceste aeronave au luat parte la acți

- Noul sef al diviziei de avioane comerciale a Boeing a declarat ca producatorul american de avioane se confrunta cu ”un moment crucial”, in timp ce lucreaza pentru a creste calitatea si a raspunde preocuparilor semnificative din partea autoritatilor de reglementare si companiilor aeriene, dupa ce un…

- Ministerul Apararii din Taipei a anuntat joi ca 32 de avioane de razboi chineze au fost detectate in jurul Taiwanului, a doua cea mai mare desfasurare de la inceputul anului, transmite AFP. Intr-o perioada de 24 de ore, pana la ora locala 6 a.m. joi (22:00 GMT miercuri), Ministerul Apararii a detectat,…

- American Airlines a convenit sa cumpere un total de 260 de avioane noi de la Airbus, Boeing si Embraer, deoarece transportatorul urmareste o capacitate sporita pentru a satisface cererea crescinda de calatorii. Companiile aeriene majore se straduiesc sa cumpere avioane eficiente din punct de vedere…

- Doua avioane franceze Mirage 2000-5 au interceptat avioane rusești Su-30 și un avion de transport An-72 deasupra Marii Baltice. Imaginile au fost facute publice de Comandamentul Forțelor Aeriene NATO.