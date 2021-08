SUA: Creșterea ratei inflației a încetinit în iulie Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in iulie, pe fondul problemelor din lantul de aprovizionare si al majorarii cererii, in urma redresarii economiei, sever afectata de pandemia de COVID-19, transmit Reuters si MarketWatch. Luna trecuta, indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 0,3%, dupa o expansiune de 0,5% in iunie, a anuntat vineri Departamentul american al Comertului. Comparativ cu iulie 2020, indicele preturilor de consum a urcat cu 3,6%, cel mai semnificativ avans dupa 1991. Presiuni inflaționiste Presiunile asupra preturilor, alaturi de inmultirea numarului de cazuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana irlandeza Ryanair este in grafic pentru a-si indeplini estimarile revizuite privind numarul de pasageri, transportand luna aceasta peste zece milioane de persoane, dupa ce redresarea post-pandemie continua cu rezervari semnificative pana la finalul anului, a anuntat directorul general…

- Cel mai grav inghet produs in ultimele decenii in Brazilia si costurile mari de transport determinate de pandemia de Covid-19 vor urca preturile cafelei la niveluri record multianuale, in urmatoarele saptamani, transmite Reuters, citata de News.ro . Cresterea preturilor cafelei va avea drept consecinta…

- Cel mai grav înghet produs în ultimele decenii în Brazilia si costurile mari de transport determinate de pandemia de Covid-19 vor urca preturile cafelei la niveluri record multianuale, în urmatoarele saptamâni, transmite Reuters. Cresterea preturilor cafelei va…

- Cel mai grav inghet produs in ultimele decenii in Brazilia si costurile mari de transport determinate de pandemia de Covid-19 vor urca preturile cafelei la niveluri record multianuale, in urmatoarele saptamani, transmite Reuters. Cresterea preturilor cafelei va avea drept consecinta costul…

- Cresterea preturilor cafelei va avea drept consecinta costul mai mare al unui cos de cumparaturi, in urma majorarii preturilor unor alimente precum painea, uleiurile vegetale si zaharul, Un indice privind preturile alimentelor la nivel mondial calculat de agentia pentru alimente a Natiunilor Unite a…

- Creșterea foarte brusca a prețurilor în Statele Unite cauzeaza îngrijorare, dar, pentru președintele Bancii Centrale Americane (Fed), aceasta nu marcheaza revenirea spiralei inflaționiste din anii 1970, iar situația ar trebui sa se stabilizeze peste câteva luni, potrivit AFP.Inflația…

- In timp ce preturile masinilor si camionetelor utilizate au reprezentat peste o treime din cresterea preturilor raportata marti de Departamentul Muncii, economistii continua sa creada ca inflatia ridicata va fi temporara, in conformitate cu punctul de vedere al presedintelui Rezervei Federale, Jerome…

- Potrivit datelor publicate marti de biroul european de statistica, Eurostat, inflatia din zona euro a accelerat la 2- in luna mai, cel mai ridicat nivel atins de la sfarsitul anului 2018, de la 1,6- in aprilie, din cauza costurilor mai mari ale energiei. Tinta oficiala de inflatie a BCE este de aproape…