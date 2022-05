Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de 150 de milioane de dolari, care furnizeaza munitii suplimentare pentru artilerie, radare si alte echipamente, fiind cel mai recent ajutor acordat Kievului pentru a respinge invazia Rusiei,…

- ”Ucraina are nevoie de tot ajutorul pe care il poate primi si, in acelasi timp, avem nevoie de toate activele pe care le putem pune impreuna pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie”, a spus Schumer la o conferinta de presa la New York. Presedintele Joe Biden a cerut joi Congresului sa aprobe…

- Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea de 33 de miliarde de dolari.„Presedintele Biden a spus pe buna dreptate astazi ca acest pas nu este ieftin", a declarat Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un pas foarte important. Presedintele Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Printr-un vot al Congresului, Statele Unite au revocat joi in mod oficial statutul comercial al Rusiei si al Belarusului ca raspuns la razboiul din Ucraina, deschizand calea pentru tarife punitive impotriva ambelor tari, informeaza France Presse.In coordonare cu aliatii sai europeni, presedintele american…

- Senatul american a aprobat cu o majoritate covarșitoare un pachet de ajutor de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina. Proiectul de lege a fost trimis la Casa Alba pentru a fi semnat de președintele Joe Biden, relateaza CNN.

- Pachetul, care este de asteptat sa treaca de Senat in zilele urmatoare, aloca aproximativ jumatate din bani pentru apararea Ucrainei si jumatate din bani pentru ajutor pentru refugiati. Presedintele Biden a cerut doar 10 miliarde de dolari de la Congres, unde multi reprezentanti sunt dornici sa arate…