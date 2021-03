SUA confirmă siguranța și eficacitatea vaccinului AstraZeneca Potrivit unui studiu al SUA asupra vaccinului AstraZeneca, s-a demonstrat o eficiența de 79% in oprirea bolii Covid-19. BBC informeaza ca la studiu au participat peste 32.000 de voluntari din America, Chile și Peru. Vaccinul a fost 79% eficient in oprirea bolii Covid-19 și 100% eficient in prevenirea imbolnavirii grave a persoanelor. Mai mult decat atat, nu s-a pus problema apariției unor cheaguri de sange. Acest lucru ar trebui sa mai linișteasca unele țari din UE care au intrerupt recent lansarea vaccinului pe fondul ingrijorarilor cu privire la o posibila legatura. Unii incep deja sa-l foloseasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista "probe foarte linistitoare ca nu exista o crestere a fenomenului cheagurilor de sange aici, in Regatul Unit, unde a fost administrata majoritatea dozelor (de vaccin AstraZeneca-Oxford) in Europa", a subliniat luni, la BBC, profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, care a dezvoltat…

- Grupul AstraZeneca / Oxford va reduce semnificativ livrarile de vaccinuri in Uniunea Europeana. Grupul și-a motivat decizia invocand restrictii la export. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit de a…

- AstraZeneca a anuntat, sambata, noi reduceri de livrare a vaccinului contra Covid-19 catre Uniunea Europeana, invocand restrictii de export. "AstraZeneca anunta cu regret scaderea livrarilor catre UE, in ciuda muncii fara intrerupere pentru accelerea aprovizionarii", a declarat un purtator…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au demarat un studiu care sa testeze pe oameni daca o a treia doza a vaccinului lor anti-COVID-19 poate oferi protecție suplimentara impotriva noilor variante ale coronavirusului, relateaza Washington Post . Cele doua companii au afirmat joi ca au inceput un studiu…

- Celine Dion iși amana din nou datele din turneul european, prevazut inițial intre 16 martie si 16 iunie 2021, pentru perioada 25 mai – 24 septembrie 2022, potrivit unui anunț facut miercuri de echipa sa. Este a doua amanare a acestui turneu care ar fi trebuit sa aibe loc in 2020. Artista si-a anulat…

- La studiul facut de HMO Maccabi, un furnizor israelian de servicii de sanatate, au participat peste 602.000 de cetațeni. Centrul respectiv are in evidenta peste un sfert din totalul israelienilor care au primit serul de la Pfizer/BioNTech. Dintre aceștia, doar 608 au fost testați pozitiv la Covid-19…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficacitate de 76% impotriva infectiilor simptomatice timp de trei luni dupa prima doza. Eficacitatea sa crește pana la 82,4% daca doza de rapel este administrata la 12 saptamani sau chiar dupa termen, potrivit unui studiu…

- Grecia a decis integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19. Comitetul de experți al Ministerului Sanatații din Grecia a decis „integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19, in urma rezultatelor unui recent studiu canadian…