- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a "condamnat" miercuri expulzarea de catre China a trei jurnalisti de la cotidianul The Wall Street Journal, indemnand tara sa respecte libertatea de exprimare, informeaza AFP.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, aflat in turneu in Asia Centrala, a chemat comunitatea internationala, duminica, sa actioneze impotriva represiunii exercitate de autoritatile chineze in Xinjiang si sa acorde azil minoritatilor musulmane din aceasta regiune, transmite AFP. 'Statele Unite…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat joi Partidul comunist chinez drept "principala amenintare a epocii noastre", cu prilejul unei intrevederi la Londra cu omologul sau britanic Dominic Raab, relateaza AFP si Reuters, scrie Agerpres."Partidul comunist chinez reprezinta principala…

- SUA au denuntat sambata veto-ul "rusinos" opus vineri in Consiliul de Securitate de catre Rusia si China unui proiect de rezolutie care propunea prelungirea cu un an a ajutorului umanitar transfrontalier al ONU pentru patru milioane de sirieni, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Aveti mainile…

- Cel putin 250 de jurnalisti se afla in prezent inchisi in tari din intreaga lume, pentru ca si-au facut meseria, se arata intr-un raport al Committee to Protect Journalists (CPJ), potrivit caruia cei mai multi sunt inregistrati in China, Turcia, Arabia Saudita si Egipt.

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, i-a transmis luni ministrului de Externe egiptian, Sameh Choukry, „îngrijorarile” Statelor Unite privind libertatea presei și situația drepturilor omului din Egipt, informeaza AFP.În timpul unei întâlniri din Washington,…