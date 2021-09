Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat peste 21.500 de omucideri in 2020 - o crestere cu 30% in ecurs de un an -, arata statistici publicate de politia federala americana (FBI), relateaza AFP. Acest varf a fost raportat de mai multe orase mari americane, insa este vorba despre primele date ofciale,…

- In pandemie, adolescenții nu doar ca s-au izolat, dar au devenit și copleșiți de problemele de sanatate și financiare ale familiei.La fete a crescut mai mult decat la baieți prevalența depresiei, dar toți adolescenții sunt foarte expuși și e nevoie de intervenția școlii, a medicilor și a guvernelor,…

- In ultimele 24 de ore numarul cazurilor de infecție cu COVID-19 a crescut , pina la 3615 de cazuri. Acest lucru a fost relatat pe pagina Ministerului Sanatații al Ucrainei de pe Facebook. Printre persoanele infectate se numara 348 de copii și 61 de medici. Totodata, 1055 de persoane au fost internate…

- Numarul tinerilor diagnosticati cu cea mai raspindita forma de diabet, diabetul de tip 2, aproape s-a dublat in Statele Unite din 2001 pina in 2017. Cercetarea a ajuns la concluzia ca rata tinerilor cu virste cuprinse intre 10 si 19 ani diagnosticati cu diabet de tip 2 a crescut cu 95% pe o perioada…

- Luna iulie a anului 2021 a depașit toate recordurile și a devenit cea mai calda luna inregistrata vreodata pe planeta Pamant, transmite Agenția Naționala Oceanica și Atmosferica din Statele Unite. S-a ajuns in aceasta situație din cauza crizei climatice care afecteaza planeta. „Aici, primul loc este…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seara, ca in Romania sunt relaxate masurile mult mai mult decat in alte tari, dar, cu toate acestea, romanii nu le respecta si au renuntat la purtarea mastii de protectie in mijloacele de transport in comun. ”Noi am tot spus, am tot recomandat, atentie…