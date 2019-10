Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a emis zeci de solicitari pentru documente sau citatii de audieri in cadrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Casa Alba a anuntat ca nu va coopera…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden a cerut miercuri, pentru prima oara, sa se lanseze procedura de destituire a presedintelui Donald Trump implicat in afacerea ucraineana, afirmand ca acesta si-a "tradat tara", transmite AFP. "Pentru protejarea Constitutiei noastre, a democratiei noastre,…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters. Ei…

- Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP."Ajung la concluzia ca ceea ce este pe cale sa se intample nu este o…

- Presedintele Donald Trump a calificat scandalul ucrainean drept cea mai mare inselatorie din istorie, informeaza Agerpres. ”Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut…

- Comisia pentru informatii din Camera Reprezentantilor il va audia, pe 4 octombrie, cu usile inchise, pe inspectorul general al Comunitatii de informatii din SUA Michael Atkinson, conform informatiilor furnizate de un oficial al Congresului, relateaza Reuters. Aceasta audiere are loc in contextul anchetei…

- Congresul SUA a demarat o procedura de destituire (impeachment) la adresa președintelui SUA, Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a reacționat vehement pe Twitter: este o "vânatoare de vrajitoare totala, hartuire prezidentiala", spune Trump.

- Comisiile pentru Informatii, Supraveghere si Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor au trimis marti o scrisoare oficiala Presedintiei SUA prin care cer transmiterea stenogramelor conversatiilor lui Donald Trump, pe fondul suspiciunilor ca acesta ar fi cerut Ucrainei investigarea fostului vicepresedinte…