- Este timpul ca Washingtonul sa devina al 51-lea stat american, pentru a repara "un afront la adresa democratiei", a estimat joi lidera democratilor Nancy Pelosi cu o zi inainte de un vot istoric in Congres, informeaza vineri AFP potrivit Agerpres. Camera Reprezentantilor se va pronunta vineri asupra…

- Senatul american a aprobat joi, in unanimitate, un text ce prevede sanctiuni automate impotriva responsabililor chinezi care incalca obligatiile internationale ale Chinei in favoarea autonomiei Hong Kong-ului, transmite AFP. Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege mai trebuie aprobat de Camera…

- Camera Reprezentantilor a adoptat vineri o propunere democrata pentru un nou urias plan de asistenta de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta impotriva efectelor pandemiei de coronavirus in Statele Unite, care nu va fi aprobat de Senat, dominat de republicani, noteaza AFP, informeaza AGERPRES .…

Camera Reprezentantilor a adoptat vineri o propunere democrata pentru un nou urias plan de asistenta de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta împotriva efectelor pandemiei de coronavirus în Statele Unite, care nu va fi aprobat de Senat, dominat de republicani, noteaza AFP, preluata…

- Intr-un mesaj comun extrem de rar, liderii democrat si republican ai Congresului Statelor Unite au respins sambata "respectuos" oferta administratiei Trump de a-i testa rapid pe senatorii care vor reveni la Washington saptamana viitoare in pofida pandemiei de COVId-19 si a masurilor de izolare, noteaza…

- BRUXELLES, 16 apr - Sputnik, Daniela Porovaț. Presedintele Donald Trump vrea sa forțeze Congresul sa confirme judecatorii si alte nominalizari facute de el, așa ca a amenințat cu suspendarea acestuia in baza unui articol din Constitutie care nu a fost aplicat niciodata pana acum. "Practica actuala…

- Saptamana trecuta, in pofida riscurilor pe care le-au presupus deplasarea si intrunirea la Capitoliu, circa 230 de alesi din Camera Reprezentantilor (din totalul celor 430 de membri actuali) s-au intors la Washington pentru a vota planul federal de de relansare menit sa atenueze impactul economic al…