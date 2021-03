Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, controlata de democrati, a adoptat miercuri un important proiect de lege privind reforma electorala, care ar urma intre altele sa modifice procedurile de vot si sa ceara statelor americane sa cedeze misiunea redefinirii circumscriptiilor unor comisii independente,…

- Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat miercuri o lege privind o reforma cuprinzatoare a fortelor de ordine, la peste noua luni de la moartea afro-americanului George Floyd in timp ce era imobilizat intr-o interventie a politistilor la Minneapolis si cu cinci zile inaintea inceperii procesului…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, marți, cu 234 de voturi 'pentru' și 170 de voturi 'contra', proiectul legii bugetului de stat pe 2021. Proiectul a fost adoptat in forma trimisa de Guvern. Nu a trecut la vot niciunul din miile de amendamente depuse de opoziție. Citește…

- Noul presedinte democrat Joe Biden voia ca ”Planul salvarii americane” (”American Rescue Plan”) sa fie adoptat la inceputul lui februarie, iar in urma intarzierii el a indemnat Congresul, saptamana aceasta, sa ”avanseze rapid”. Proiectul de lege a fost adoptat, dupa ore de dezbateri, in noaptea de sambata…

- Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat sambata dimineata devreme, cu o mica majoritate de voturi, planul in valoare de 1900 miliarde de dolari al administratiei presedintelui democrat Joe Biden pentru redresarea post-COVID, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost…

- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP, scrie AGERPRES. "Mexicul saluta suspendarea constructiei zidului", a scris…

- Discursuri, boicotarea meciurilor, lobby pentru votul persoanelor de culoare: in anul 2020 sportivii americani s-au mobilizat ca niciodata pentru a lupta impotriva nedreptatii rasiale, scrie AFP, intr-o analiza a protestelor izbucnite in Statele Unite, pornind de la punerea genunchiului in pamant inaintea…