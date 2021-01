Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul si patronul Twitter, Jack Dorsey, considera ca decizia de a-l bloca pe Donald Trump pe platforma a fost "buna", dar constituie in acelasi timp un "esec" si "stabileste un precedent" care i se pare "periculos" in ce priveste puterea detinuta de marile companii, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Diplomatii americani au redactat doua cabluri in care condamna rolul jucat de Donald Trump in incitarea violentelor de la Capitoliu si ii cer lui Mike Pompeo, secretarul de stat, sa sprijine invocarea celui de-al 25-lea Amendament al Constitutiei pentru a-l inlatura pe Trump de la Casa Alba. Miscarea…

- Dizidentul rus Alexei Navalnii a criticat Twitter pentru blocarea presedintelui american Donald Trump de pe platforma sociala, dupa asaltul de miercuri de la Capitoliu. Navalnii spune ca precedentul va fi exploatat de dusmanii libertatii de exprimare din intreaga lume, relateaza Digi24. Citește…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a cerut punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump pentru rolul sau in evenimentele de miercuri de la Capitoliu, transmite simbata dpa. ''Din pacate, persoana care conduce aripa executiva este un dezechilibrat, labil…

- Twitter va aplica presedintelui american Donald Trump aceleasi reguli ca celorlalti utilizatori ai platformei sale, din ianuarie, cand presedintia Statelor Unite va fi preluata de democratul Joe Biden, potrivit companiei de socializare, transmite Reuters.