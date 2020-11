Stiri pe aceeasi tema

- Suspansul alegerilor care au facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de cifra magica de 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția, potrivit hotnews. Intre timp, Donald Trump a susținut prima…

- Numararea voturilor din Statele Unite continua, cursa pentru Casa Alba fiind una foarte stransa. In prezent, sunt așteptate rezultatele din Pennsylvania, Nevada, Georgia și Arizona, dupa ce mai multe surse i-au atribuit victoriile in Wisconsin și Michigan lui Joe Biden. La fel s-a intamplat și cu statul…

- Pe masura ce Joe Biden a inceput sa recupereze in unele state in care Donald Trump conducea, acesta din urma a reacționat intr-un mesaj pe Twitter, pe care rețeaua l-a considerat insa inșelator așa ca l-a ascuns. A urmat un alt mesaj in care Trump recunoaște, indirect, ca are probleme in fața lui Biden…

- Deși președintele Donald Trump a incercat sa iși declare victoria in alegeri cand inca mai erau un numar mare de voturi de contabilizat, in contextul in care voturile aratau un avans mare in majoritatea statelor competitive. Numaratoarea voturilor continua, insa, iar cursa continua sa fie extrem de…

- Președintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidențiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord.

- In timp ce democratii mizeaza pe recastigarea statelor Wisconsin, Michigan si Pennsylvania, candidatul lor Joe Biden spera la randul sau la o reusita majora, si anume sa cucereasca Texasul.

- Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, si contracandidatul sau democrat, fostul vicepresedinte Joe Biden, sunt la egalitate in optiunile alegatorilor care intentioneaza sa voteze in Florida si Carolina de Nord.…