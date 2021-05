Administratia americana va reuni in aceasta saptamana patru familii de migranti separate la frontiera dintre SUA si Mexic sub administratia presedintelui Donald Trump, au declarat responsabili de la Washington, ceea ce constituie un prim pas spre realizarea unei promisiuni facute in campania electorala de catre presedintele Joe Biden, potrivit Reuters. Foto: (c) Leah Millis/REUTERS Familiile vor fi autorizate sa intre in SUA in cadrul unei proceduri de urgenta numite "libertate conditionala umanitara", a declarat duminica in cursul unei conferinte de presa Michelle Brane, care conduce grupul…