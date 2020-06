Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea americanilor sunt solidari cu protestele care au loc la nivel national in SUA in legatura cu moartea in arestul politiei a unui barbat de culoare neinarmat si dezaproba reactia presedintelui Donald Trump la tulburari, releva un sondaj de opinie Reuters/Ipsos facut public marti, relateaza…

- Tot mai multi americani sunt nemultumiti de prestatia presedintelui Donald Trump in criza coronavirusului, iar ultimul sondaj de opinie Reuters/Ipsos arata ca fostul vicepresedinte Joe Biden, care va fi candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din noiembrie, este cu 8% mai bine cotat…

- Joe Biden are susținerea fostului președinte Barack Obama in cursa pentru Casa alba, dar ar vrea-o alaturi și pe soția acestuia. Fosta prima doamna a Americii este prima opțiune a candidatului la prezidențiale pentru funcția de vicepreședinte, scrie CNN.Biden a dezvaluit luni ca ar vrea ca Michelle…

- Fostul președinte american Barrack Obama și-a anunțat în cele din urma susținerea pentru candidatura fostului sau vicepreședinte, Joe Biden, într-un efort de a uni Partidul Democrat înaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie, anunța Reuters.Dupa ce nu s-a implicat…

- Barrack Obama, își va anunța în cursul zilei de marți susținerea pentru campania prezidențiala a lui Joe Biden, fostul sau vicepreședinte, potrivit unor surse apropiate de fostul președinte american, citate de Reuters.Susținerea este așteptata sa fie anunțata printr-un videoclip…

- Senatorul american Bernie Sanders s-a retras din cursa prezidențiala a Partidului Democrat, miercuri, relateaza CNN . Retragerea lui Sanders din cursa ii lasa loc liber fostului vicepreședinte Joe Biden, care ramane, astfel, singurul candidat pentru nominalizarea partidului.

- Senatorul independent din Vermont Bernie Sanders, care s-a bucurat pana de curand de o sustinere puternica in alegerile primare democrate, dar slabit dupa ce establishmentul democrat si-a exprimat sustinerea fata de rivalul sau Joe Biden, a iesit miercuri din cursa la fotoliul de la Casa Alba, recunoscand…

- Joe Biden, favorit pentru obtinerea investiturii Partidului Democrat in cursa finala pentru Casa Alba, si-a majorat distanta in sondaje fata de presedintele in exercitiu Donald Trump, potrivit unui sondaj Reuters/ Ipsos publicat marti.