Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden a evocat joi un plan economic care incurajeaza cumpararea de produse americane si care vizeaza cresterea productiei interne, precum si a investitiilor guvernului in infrastructura si noile tehnologii, relateaza dpa si AFP.



Biden (77 de ani), pe care sondajele il arata inaintea presedintelui republican Donald Trump in intentiile de vot pentru alegerile din noiembrie, s-a deplasat in Pennsylvania (nord-est) pentru a-si prezenta acest plan, in cadrul unui discurs bazat pe sloganul "Sa reconstruim mai bine", adresat in primul rand americanilor…