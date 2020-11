Stiri pe aceeasi tema

- China a decis sa il felicite, vineri, pe președintele ales al SUA, Joe Biden, pentru caștigarea alegerilor din 3 noiembrie, alaturandu-se astfel unei liste lungi de țari care au facut deja acest lucru, scrie Reuters. Pe lista cu pricina nu se afla insa și Rusia, care a intarit, prin vocea ministrului…

- CHIȘINAU, 10 nov – Sputnik. Portalul realclearpolitics a scazut din rezultatele preliminare ale lui Joe Biden 20 de voturi ale electorilor, motiv pentru care acesta nu se mai bucura de o majoritate care i-ar asigura victoria in alegerile prezidențiale din SUA. © AFP 2020 / Jim WatsonPutin nu are…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Covid-19 lovește puternic Guvernul din Danemarca. Premierul din Danemarca, Mette Frederiksen, dar și 12 miniștrii au fost trimiși in carantina din cauza Covid-19.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatie Deocamdata nu se cunosc detalii…

- Competiția pentru președinția Statelor Unite ale Americii a ajuns in era spațiala și depașește limitele terestre. Actualul președinte american, Donald Trump vrea ca in anul 2024 sa lanseze o misiune pe Luna. In plus, Donald Trump propune ca in anul 2025 sa inceteze sprijinului financiar direct pentru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat relatia buna pe care o are cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, subliniind ca in acest mod a evitat un posibil razboi nuclear."Am o relatie foarte buna cu el. Avem un alt tip de relatie, o relatie foarte buna. Si nu este razboi", a declarat Donald…

- Președintele SUA și soția sa Melania Trump au confirmat ca au fost infectați cu coronavirus. Donald Trump face parte din grupa de risc ridicat, avand varsta de 74 de ani, scrie CNN. Donld Trump a anunțat pe Tweeter ca rezultatele testului au fost pozitive, iar acum sunt in carantina pentru a incepe…

- Rezumatul carții "Donald Trump versus Statele Unite: In interiorul luptei de a opri un președinte", care urmeaza sa apara marți, o descrie drept povestea președintelui american și a "oficialilor din guvernul sau care au incercat sa il opreasca". Citeste si: Trump Tower a dat faliment din cauza…