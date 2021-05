Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Joe Biden a semnat un ordin privind securitatea cibernetica și protejarea rețelelor guvernului federal impotriva atacurilor cibernetice din cauza incidentelor recente cu SolarWinds, Microsoft Exchange și Colonial Pipeline. Despre acest lucru a anunțat TASS cu referire la serviciul de…

- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat opozitia fata de proiectul de gazoduct germano-rus Nord Stream 2, mentionand ca este vorba de o "chestiune complicata", relateaza vineri dpa preluat de agerpres. "Ma opun Nord Stream 2 de multa vreme", a amintit Biden joi seara. Intrebat de ce controversatul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Joe Biden, ar fi convenit "sa continue dialogul" in beneficiul securitatii globale, anunța Kremlinul. Intr-o convorbire telefonica, Biden i-a propus omologului rus organizarea unei reuniuni la varf in viitorul apropiat, insa nu a fost comunicat…

- Pachetul de masuri al administrației democrate prevede alocarea de bani pentru reconstruirea șoselelor, a podurilor, pentru modernizarea rețelei electrice și cea de Internet, pentru combaterea schimbarilor climatice, pentru creșterea competitivitații in raport cu China, dar și pentru reducerea inegalitaților.…

- Dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, iar indicii bursieri au evoluat in crestere, datorita asteptarilor privind redresarea rapida, peste estimari, a economiei SUA, din criza provocata de pandemia de Covid-19, investitorii trecand cu vederea cresterea numarului de…

- Administrația Biden lucreaza la un plan de creștere a impozitelor corporative care ar finanța un plan gigantic de investiții, în special în infrastructura, a declarat marți secretarul Trezoreriei SUA în timpul unei audieri în fața Camerei Reprezentanților, potrivit AFP.Joe…

- Președintele american Joe Biden a semnat un decret privind stimularea economiei țarii in condițiile pandemiei de coronavirus. In acest scop vor fi alocate aproape doua trilioane de dolari, relateaza Reuters. "Aceasta inițiativa legislativa istorica are ca scop restabilirea ramurii principale a acestei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va semna duminica un ordin executiv pentru a facilita accesul la vot americanilor cu ocazia comemorarii a 56 de ani de la "Duminica sangeroasa" ("Bloody Sunday"), cand un mars pentru apararea dreptului de vot al minoritatilor a fost reprimat violent de politie la Selma…