Stiri pe aceeasi tema

- China a avertizat ca va lua contramasuri ca raspuns la decizia Statelor Unite de a restrictiona acordarea de vize jurnalistilor chinezi si a indemnat Washingtonul sa-si repare "imediat greselile", relateaza luni agentia Reuters. Vineri, SUA au emis noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi,…

- Statele Unite au emis vineri noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi, informeaza Reuters. Incepand de luni, acestia nu vor mai primi vize decat pe 90 de zile, cu posibilitate de prelungire, in locul celor pe termen nelimitat. Pana acum, vizele trebuiau reinnoite doar in cazul transferului…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a aratat joi deschis unei cooperari cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a lupta impotriva poliomielitei, in pofida deciziei Statelor Unite de a sista finantarea agentiei ONU pentru modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, noteaza…

- Un virus respirator aparut in China, care a trecut granitele dintre state, a cauzat o pandemie si, intr-o singura luna, a provocat zeci de mii de decese in Franta, semanand din aceste puncte de vedere cu noul coronavirus din 2020, s-a aflat la baza unei epidemii de gripa aparute in Hong Kong la sfarsitul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU, transmite…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- China a decis sa retraga acreditarile jurnalistilor americani de la trei mari publicatii din Statele Unite ale Americii, este vorba despre The New York Times, Wall Street Journal si Washington Post.Beijingul a decis sa revoce acreditarile corespondentilor publicatiilor The New York Times, Wall Street…

- Cresterea economica a Japoniei a scazut cu 1,6 in ultimele trei luni din 2019, in conditiile in care tara a resimtit efectele cresterii taxelor si a tsunami devastator. Aceasta a fost cea mai mare contractie comparativ cu trimetrul anterior, din 2014, relateaza CNN. Mai mult, economia Germaniei,…