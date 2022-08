Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din China, Zhao Lijian, referindu-se la o posibila vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca un astfel de eveniment va constitui o interferența barbara in afacerile interne ale Chinei. In plus,…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a ajuns marti seara in Taiwan, unde urmeaza sa aiba o serie de intalniri oficiale, ignorand avertismentele Administratiei de la Beijing, informeaza agentia The Associated Press.

Administratia de la Beijing a condamnat vehement, marti seara, vizita in Taiwan a presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, si a anuntat ca urmeaza sa efectueze exercitii militare cu munitie reala.

- Rusia și-a aratat marți sprijinul pentru China, pe tema vizitei președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi in Taiwan, avertizand Washingtonul ca o astfel de vizita „provocatoare” va exacerba tensiunile dintre Washington și Beijing, relateaza Reuters.

- Vizita președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan va submina relațiile dintre China și SUA. Despre acest lucru a declarat reprezentantul Chinei la ONU, Zhang Jun, transmite RBC-Ucraina, cu referire la Reuters. "O astfel de vizita este aparent foarte periculoasa, foarte provocatoare.…

- Casa Alba a declarat ca președinta Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, care a inceput luni un turneu asiatic in Singapore, „are dreptul de a vizita Taiwanul” și ca China „pare sa se poziționeze” pentru o demonstrație de forța militara in jurul insulei pe care o revendica. „Nu exista niciun…

Zvonul ca presedintele Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, ar face o calatorie in Taiwan a infuriat China si a lasat Casa Alba cu o serioasa problema geopolitica, scrie BBC.

Armata chineza nu va ramane pasiva daca presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, va face o vizita in Taiwan asa cum a anuntat, a avertizat marti un purtator de cuvant al ministerului apararii de la Beijing, conform agentiei Xinhua.