SUA au transmis aliaților europeni că nu vor bloca exportul de avioane F-16 către Ucraina Administrația Biden le-a semnalat aliaților europeni in ultimele saptamani ca SUA le-ar permite sa exporte avioane de lupta F-16 in Ucraina , au declarat pentru CNN surse familiare cu discuțiile. Oficialii administrației nu cunosc, totuși, nicio solicitare oficiala din partea vreunui aliat de a exporta F-16, iar oficialilor Departamentului de Stat care ar fi in mod normal insarcinați cu documentele pentru a aproba astfel de transferuri de la terți nu li s-a spus sa se apuce de lucru. CITESTE SI Vanatoare de gandaci pentru poze și dezinsecție gratuita. Ce trebuie sa faca bucureștenii pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

