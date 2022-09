Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat vineri ca impun noi si „severe” sanctiuni impotriva Rusiei, condamnand anexarile „frauduloase” de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „SUA condamna astazi tentativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritorii in Ucraina”, a afirmat presedintele american Joe Biden intr-un comunicat,…

- Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse unde sunt in desfasurare asa-zise referendumuri ce in viziunea Moscovei ar trebui sa constituie baza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut in fata ONU o „pedeapsa justa” impotriva Rusiei, denuntand cu fermitate invadarea tarii sale de catre trupele ruse si lansand un apel la infiintarea unui tribunal special, noteaza AFP. „A fost comisa o crima impotriva Ucrainei si cerem o pedeapsa justa”…

- Presedintele american Joe Biden a spus ca l-a avertizat pe omologul sau chinez, Xi Jinping, despre riscul retragerii investitorilor, daca Beijingul incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei Ucrainei, scrie AFP.

- Intr-un nou fragment din interviul acordat emisiunii "60 de minute" difuzata de CBS, presedintele Statelor Unite, Joe Biden a oferit mai multe detalii despre conversatiile avute iarna trecuta cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre "greșeala gigantica" pe care ar reprezenta-o un ajutor din partea…

- Venezuela, care este una dintre cele mai sarace țari din lume, "este pregatita" sa "aprovizioneze piata" mondiala de petrol si gaze, a afirmat miercuri presedintele Nicolas Maduro care a denuntat criza energetica cauzata de sanctiunile "irationale" impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei, noteaza AFP."Venezuela…

- Noile investiții chineze in Rusia in cadrul Inițiativei Strategice Belt and Road (BRI) au scazut la zero in prima jumatate a anului 2022. Aceasta este o situație fara precedent, care demonstreaza reticența Chinei de a suporta costurile sancțiunilor impuse Kremlinului, ca raspuns la agresiunea Moscovei…