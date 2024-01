Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu a fost ranit atunci cand usa neutilizata a cabinei s-a desprins vineri de la zborul Alaska Airlines din Portland, Oregon. De la producerea incidentului, SUA a retinut la sol 171 de avioane Boeing 737 Max 9. Marti, presedintele si directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat ca firma…

- Ancheta privind avioanele Boeing 737 MAX 9 continua marti, dupa anuntul din ajun al companiilor aeriene americane United Airlines si Alaska Airlines privitor la descoperirea unor elemente fixate prost, in timpul verificarilor efectuate dupa pierderea unei usi a unui avion de acest tip saptamana trecuta,…

- United Airlines detine cea mai mare flota de avioane Boeing 737 MAX 9, avand 79 de astfel de aeronave, toate fiind in prezent oprite la sol in asteptarea inspectiei efectuate de Administratia Federala a Aviatiei din SUA (FAA). Un panou a fost smuls de pe un Boeing 737 MAX in timpul unui zbor al companiei…

- Instructiunile, cunoscute oficial ca mesaj multi-operator, sunt un pas cheie pentru a permite companiilor aeriene sa finalizeze sau sa certifice ca au fost efectuate inspectii care respecta directiva Administratiei Federale a Aviatiei care le-ar permite sa puna din nou avioanele in functiune. Mesajul…

- Mai multe curse au fost anulate in SUA, dupa ce companiile aeriene nu au mai putut zbura cu aeronavele 737 Max 9. Circa 23.000 de pasageri au fost afectați deja și se așteapta și alte perturbari ale zborurilor in perioada urmatoare. Autoritatea de reglementare a aviației din Statele Unite ale Americii…

- Administratia Federala americana pentru Aviatie (FAA) a anuntat ca 171 de avioane trebuie sa fie inspectate. Vineri, zborul Alaska Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in Oregon. Avionul, care transporta 177 de pasageri si echipaj, a aterizat in siguranta in Portland.

- Un avion al Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta, vineri, in Oregon, Statele Unite (nord-vest), dupa ce o parte a fuzelajului pe care se afla un hublou s-a desprins dupa decolare, scrie Agerpres. Zborul 1282 a decolat de pe aeroportul international din Portland…

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgența, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o ușa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines reține la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident, informeaza Mediafax.Zborul…