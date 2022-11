Stiri pe aceeasi tema

- Compania petroliera americana Chevron ar putea obține aprobarea autoritatilor din Statele Unite pentru a-și extinde considerabil operațiunile din Venezuela, pe masura ce guvernul și opoziția din Venezuela vor relua discuțiile politice, au declarat miercuri trei persoane familiarizate cu acest subiect.…

- Masura care are rolul de a priva Moscova de venituri va crea mai multa incertitudine pentru pietele petroliere si va creste presiunea asupra preturilor, inclusiv ale motorinei, a afirmat pentru energie din Paris in raportul sau lunar privind petrolul. Embargourile UE asupra importurilor de titei si…

- Practic, singura speranța acum pentru șoferi e ca politicienii sa ia o hotarare clara prin care sa inghețe punctul de amenda. Amenzile pentru șoferi pot crește Conform Romania TV , veștile nu sunt prea bune pentru șoferi, in condițiile in care amenzile s-ar putea dubla. Punctul de amenda a fost inghețat…

- ”Resursele de energie totale disponibile in anul 2021 au inregistrat o crestere fata de cele din anul 2020; comparativ cu anul precedent, productia de energie primara a crescut cu 2,9%, importurile de resurse energetice au crescut cu 13,8%, consumul intern brut de energie a crescut cu 6%, iar consumul…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Ministerului rus de Externe a declarat ca sateliții comerciali ai Statelor Unite și ai aliaților sai ar putea deveni ținte legitime pentru Rusia daca aceștia sunt implicați in razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Rusia are o capacitate ofensiva spațiala semnificativa…

- UPDATE 04:00Putin sustine ca Europa este de vina pentru criza sa energetica din cauza politicilor sale anti-rusesti. Plafonarea preturilor va inrautati situatia deoarece statele UE se zbat sa gaseasca modalitati prin care sa limiteze costurile.UPDATE 03:00Statele Unite si aliatii sai occidentali inca…

- Atat OPEC, cat si Departamentul de Energie al SUA si-au redus previziunile referitoare la cerere. Saptamana trecuta, OPEC, si aliatii sai, inclusiv Rusia, au convenit sa reduca oferta cu 2 milioane de barili pe zi (bpd). Contractele futures pentru titeiul Brent au pierdut 2,18 dolari, sau 2,3%, pana…

- Atat Uniunea Europeana, cat si Statele Unite s-au confruntat in acest an cu una dintre cele mai grave crize de gripa aviara din toate timpurile, zeci de milioane de pasari fiind sacrificate in fiecare regiune. La randul sau, productia mondiala de oua, care a atins 1.500 de miliarde in 2021, este asteptata…