Statele Unite(SUA) au inceput sa transfere, miercuri, tehnica de lupta, numeroase tancuri si alte tipuri de vehicule militare in Portul olandez Vlissingen, capabilitațile urmand a fi transportate catre Polonia și Lituania, in cadrul eforturilor de conslidare a flancului estic al NATO. „Sunt aduse in acest port aproximativ 1.250 de vehicule militare americane”, a declarat coordonatorul operatiunii, colonelul american Robert Kellam. Printre echipamentele militare livrate se numara tancuri M-1 Abrams si vehicule de asalt Bradley, apatinand Brigazii a II-a de lupta a Diviziei I din Fort Hood, Texas,…