Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au atentionat miercuri ca o interdictie a principalului partid prokurd al Turciei ar submina democratia deja fragilizata a tarii, informeaza joi AFP, potrivit AGERPRES. Intr-un comunicat, Departamentul de Stat american a transmis ca "supravegheaza lansarea de masuri…

- Un deputat al principalului partid pro-kurd din Turcia a fost lipsit miercuri de mandatul sau, o masura care deschide calea spre incarcerarea sa si marcheaza un nou punct de cotitura in represiunea impotriva formatiunii sale de opozitie, relateaza AFP. "Voi rezista acestui puci impotriva Parlamentului.…

- Xiaomi a facut un prim pas de succes in procesul pentru anularea restricțiilor impuse de Statele Unite ale Americii. Compania a caștigat in prima instanța și cere ca Guvernul SUA sa anuleze restricțiile comerciale impuse asupra sa. Redam mai jos poziția oficiala a Xiaomi cu privire la anularea restricțiilor:…

- Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a acuzat joi Statele Unite ca s-au aflat in spatele puciului ratat din 2016, transmite Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a respins imediat acuzatia, potrivit AGERPRES. Soylu a declarat ziarului Hurriyet ca "este foarte clar ca…

- Statele Unite ale Americii vor obliga Rusia sa "plateasca" pentru acțiunile sale, a declarat președintele Joe Biden in discurs sau privind politica externa, la Departamentul de stat. "Am dat de ințeles clar președintelui Putin, spre deosebire de predecesorul meu, ca zilele in care SUA vor ceda in fața…

- Presedintele Grupul Renew Europe din Parlamentul European, liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca ”democratia e vulnerabila atunci cand nu o pretuim si nu o aparam in fiecare zi”, iar ceea ce se intampla in Statele Unite ale Americii ”reprezinta un avertisment dureros ca excesul si lipsa de echilibru…

- El i-a spus acest lucru ministrului turc de Externe Mevlut Cavusoglu in timpul unei conversații telefonice. Anterior, Statele Unite au impus sancțiuni impotriva Turciei pentru achiziționarea sistemului S-400 din Rusia. Sancțiunile vizeaza Secretariatului pentru industria de Aparare a Turciei, pe…