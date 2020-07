Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzând postul de televiziune ca nu îi este recunoscator, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Desi Trump apare frecvent la emisiunea de dimineata "Fox & Friends" si poate conta pe grila de seara a retelei de televiziune…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un atac virulent la adresa democratilor din opozitie, acuzandu-i ca incearca sa distruga modul de viata american, in contextul in care el ramane in urma in sondaje in fata rivalului sau democrat la Casa Alba, Joe Biden, in perspectiva alegerilor…

- Președintele SUA Donald Trump a jucat golf sambata cu legenda NFL, Brett Favre, iar administrația de la Casa Alba a distribuit o fotografie cu cei doi, veseli, la soare, scrie Daily Beast.Nu este prima partida de golf pe care Donald Trump o face de la inceputul crizei sanitare. Șeful de la Casa Alba…

- ​Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, înlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine în timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin în sondaje în fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Presedintele american Donald Trump, care împlineste duminica vârsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini în care el este vazut coborând de pe o scena cu pasi ezitanti.Liderul de…

- Joe Biden, candidatul democrat la presedintia SUA, a transmis un mesaj video cu ocazia funeraliilor lui George Floyd de la Houston in care precizeaza ca "nu ne mai putem abate atentia de la rasismul care ne raneste sufletul", relateaza AFP."Ora justitiei rasiale a venit in SUA. Nu ne mai putem abate…

- „Timpul justiției rasiale” a ajuns în Statele Unite, declarat Joe Biden, candidatul democraților la președinție, într-un mesaj video în timpul înmormântarii George Floyd din Houston.„Nu ne mai putem îndeparta de rasismul care ne ranește sufletele”,…