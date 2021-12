Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca nu exclude ca la secvențiere, cele trei cazuri de infectare venite din Africa de Sud sa fie cu noua tulpina Omicron. De asemenea, ministrul a vorbit și despre posibilele restricții pentru romani.

- Turistii sud-coreeni sau rezidentii straini care se intorc in tara asiatica vor intra intr-o carantina de 10 zile la domiciliul lor, iar cei care au viza de scurta durata (pentru deplasarile de afaceri) vor sta in carantina in locuri puse la dispozitie de guvern, relateaza EFE, citata de Agerpres .…

- Pacientul a fost testata pozitiv in California, a declarat Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) intr-un comunicat, citat de AFP. Potrivit specialiștilor americani, bolnavul era „complet vaccinat și avea simptome ușoare care se ameliorau”.

- O ''cursa contracronometru'' a inceput pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a indemnat populatiei sa respecte toate normele necesare pentru apreveni infectarea, transmite AFP.

- Ea a amintit ca in contractul semnat de Comisia Europeana cu grupul farmaceutic Pfizer BioNTech pentru achizitia in total a 1,8 miliarde de doze de vaccin exista o clauza referitoare la situatia aparitiei unei variante a coronavirusului care ocoleste vaccinul existent in prezent. AFP transmite o 39;…

- Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord inaspreste conditiile de intrare in tara pe fondul raspandirii variantei Omicron a COVID-19. Anuntul a fost facut sambata de premierul britanic Boris Johnson.

- Țari din intreaga lume iau masuri pentru limitarea raspandirii noii variante de coronavirus, Omicron. Uniunea Europeana, Statele Unite și Canada iși inchid frontierele pentru calatorii din șapte țari sud-africane.

- Statele Unite isi redeschid luni granitele terestre si aeriene pentru calatorii vaccinati anti-COVID-19, dupa douazeci de luni de restrictii, informeaza AFP preluat de agerpres. Familii separate, relatiile de afaceri perturbate, ambitii profesionale dejucate. Interdictia de calatorie impusa de presedintele…