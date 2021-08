Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken s-a intalnit miercuri cu un reprezentant al lui Dalai Lama, in cadrul unei vizite in India, o intalnire care risca sa infurie Beijingul, relateaza Reuters. Seful diplomatiei americane s-a intalnit cu Ngodup Dongchung, ministrul Securitatii si Administratiei…

- Statele Unite spera in relatii mai stabile si profitabile cu Rusia, dar, daca aceasta va continua 'sa atace', Washingtonul va raspunde, a declarat seful diplomatiei americane, Antony Blinken, intr-un interviu aparut marti in cotidianul italian La Repubblica, transmite Reuters. 'Daca Rusia…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de externe israelian Yair Lapid au avut joi o convorbire telefonica, ce s-a axat pe securitatea Israelului, relatiile cu palestinienii si dosarul iranian, relateaza postul de televiziune israelian i24news. Antony Blinken si Yair Lapid au mentionat…

- Conducatorii Guvernului chinez ”nu ne impartasesc valorile”, denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington, cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la…

- Bugetul Departamentului Apararii propus de președintele SUA Joe Biden, de 715 miliarde de dolari, va ajuta la modernizarea arsenalului nuclear pentru a descuraja China, dezvoltand in același timp capabilitați militare ale viitorului, au spus surse citate de Reuters. Bugetul, care va fi trimis…

- FRANCE 24 (Franta), 25 mai 2021 – Secretarul de stat american, Antony Blinken, soseste marti in Israel si in Cisiordania, in a patra zi a unei incetari a focului intrata in vigoare dupa un nou razboi intre Israel si Hamasul palestinian, la putere in enclava palestiniana Gaza. El urmeaza sa stea de vorba…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat duminica ca State Unite condamna cu fermitate deturnarea unui avion Ryanair spre Belarus si retinerea unui jurnalist de opozitie aflat la bord si a solicitat o reuniune de urgenta a unui grup international al aviatiei civile, informeaza Reuters.…

- Sanctiunile impuse Iranului vor putea fi ridicate numai daca tara va respecta acordul nuclear din 2015, convenit cu puterile occidentale, a anuntat vineri Casa Alba, transmite Reuters. Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat vineri ca au avut loc progrese in discutiile dintre…