Stiri pe aceeasi tema

- OFAC, Biroul de control al activelor straine al Departamentului Trezoreriei SUA, a lansat o investigatie privind afacerile Raiffeisen Bank International (RBI) legate de Rusia, sporind supravegherea creditorului austriac care joaca un rol critic in economia rusa, transmite Reuters. Raspunzand unei intrebari…

- Noile regiuni ale Rusiei nu sunt inca pe deplin protejate de amenintari, asa ca operatiunea militara speciala continua, a declarat vineri,3 februarie, purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, care, pe de alta parte, a infirmat informatii aparute in presa elvetiana potrivit carora Washingtonul…

- Agenția de informații militare GRU a Rusiei este suspectata ca a dat indicații unor asociați ai unui grup militant de supremație alba din Sankt Petersburg pentru a desfașura o recenta campanie de scrisori-capcana cu explozibil in Spania, a relatat duminica, 22 ianuarie, The New York Times, citand oficiali…

- Presedintele Vladimir Putin a anunțat miercuri, 21 decembrie, ca fortele armate vor primi tot ceea ce le este necesar pentru ca Rusia sa-și atinga toate obiectivele campaniei sale militare in Ucraina, informeaza Agerpres, care preia Reuters. Intr-un discurs la o reuniune de bilant cu responsabilii din…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a completa stocurile dupa livrarile catre Ucraina, transmite Agentia de Aparare a blocului comunitar, care a mai atras atentia ca este posibil ca SUA sa nu poata apara intotdeauna Europa de amenintari, relateaza Reuters."Razboiul de…

- Sugestia presedintelui francez Emmanuel Macron, potrivit careia Occidentul ar trebui sa ia in considerare nevoia Rusiei de garantii de securitate, daca Moscova este de acord cu negocieri pentru a pune capat razboiului din Ucraina, a declansat o furtuna de critici la Kiev si la aliatii baltici in…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…