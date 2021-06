Statele Unite au salutat joi memoria manifestantilor chinezi ucisi in sangeroasa represiune din Piata Tiananmen in 1989, reclamand "transparenta" Beijingului cu privire la evenimente, noteaza AFP.



"Statele Unite vor continua sa stea alaturi de poporul chinez care cere guvernului sau respectarea drepturilor universale ale omului", a declarat secretarul de stat american, Antony Blinken, intr-un comunicat.



"Aducem un omagiu sacrificiului celor care au fost ucisi in urma cu 32 de ani, precum si curajosilor militanti care isi continua eforturile si astazi in fata represiunii…