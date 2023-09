Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden a publicat marți lista celor 10 medicamente eliberate pe baza de prescripție medicala care vor face obiectul primei negocieri de preț din istoria programului de sanatate american Medicare, potrivit Reuters.Programul de sanatate american Medicare acopera 66 de milioane de persoane.…

- Statele Unite au emis aproximativ 34.000 de vize speciale pentru afganii care si-au riscat viata lucrand cu diverse agentii americane de la preluarea mandatului de presedinte al SUA de catre Joe Biden, in 2021, informeaza sambata DPA, transmite AGERPRES . Potrivit ambasadei SUA in Afganistan, institutie…

- Decizia, care reflecta in mare masura o constatare preliminara facuta de agentie in decembrie, a fost criticata de cumparatorii de panouri solare care se bazeaza pe produse ieftine fabricate in strainatate pentru a-si face proiectele competitive. Dar este o veste buna pentru mica industrie de productie…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Congresului sa adopte prin vot o suplimentare in valoare de 13 miliarde de dolari a ajutoarelor destinate cheltuielilor militare ale Ucrainei, anunta intr-o scrisoare directoarea Biroului Bugetului Casei Albe (OMB) Shalanda Young, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Administratia…

- Administratia Biden a anuntat vineri ca va sterge automat datorii studentesti de 39 de miliarde de dolari, pentru 804.000 de imprumutati, transmite CNBC. Scutirea este rezultatul remedierii planurilor de rambursare bazate pe venit ale sistemului de imprumuturi pentru studenti, scrie News.ro.In cadrul…

- Scutirea este rezultatul remedierii planurilor de rambursare bazate pe venit ale sistemului de imprumuturi pentru studenti. In cadrul acestor planuri de rambursare, imprumutatii beneficiaza de anularea de catre guvern a oricarei datorii ramasa, dupa ce au efectuat plati timp de 20 de ani sau 25 de ani,…

- Administratia presedintelui Joe Biden nu a autorizat si nici nu a sprijinit intalnirile secrete pe care fosti inalti oficiali americani din domeniul securitatii nationale le-au avut cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov si cu alti oficiali rusi pe tema unor potentiale discutii pentru a pune capat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Ucraina face progrese in contraofensiva sa impotriva invadatorilor rusi si a preconizat ca liderii NATO vor creste asistenta militara acordata Kievului atunci cand se vor intalni luna viitoare. Stoltenberg a facut aceste comentarii in…