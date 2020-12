Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acuzat, marti, China de ”incalcarea flagranta” a obligatiei de a impune sanctiuni internationale Coreii de Nord si au oferit recompense de pana la 5 milioane de dolari pentru informatii legate de nrespectarea sanctiunilor, transmite Reuters preluat de agerpres. Vezi și: Intre…

- Subsecretarul adjunct pentru Coreea de Nord, Alex Wong, a acuzat China ca incearca sa anuleze regimul sanctiunilor impus de Natiunile Unite, care au rolul sa determine Coreea de Nor sa renunte la armele nucleare. El a avertizat cu impunerea de noi sanctiuni unor persoane si entitati din China. Wong…

- Beijingul a exportat bunuri in valoare de abia 253.000 de dolari in Coreea de Nord in octombrie, o scadere cu 99% fata de septembrie, potrivit unor date publicate de catre administratia vamala chineza. Este vorba despre un volum mai mic decat al exporturilor Chinei in Liechtenstein si Monaco, scrie…

- Grupul Pfizer Inc si partenerul sau BioNTech si compania Moderna au publicat o serie de date, obtinute in urma unor studii clinice, potrivit carora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienta de aproximativ 95%. Daca autoritatile cu rol de reglementare pe piata medicamentelor vor aproba oricare dintre…

- Autoritatile din Thailanda au confiscat ketamina de contrabanda in valoare de circa un miliard de dolari si avand ca destinatie probabila in cea mai mare parte Europa, Japonia sau Coreea de Sud, a anuntat joi Biroul thailandez antidrog, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Potrivit lui Montri…

- SUA si Polonia au incheiat un acord de cooperare in domeniul energiei nucleare, conform caruia Polonia ar putea cumpara tehnologie nucleara in valoare de 18 miliarde de dolari de la companii americane, a anuntat luni Departamentul american al Energiei, transmite Reuters.SUA concureaza cu China…

- Potrivit Washingtonului, tarifele impuse in urma cu doi ani pentru bunuri din China, in valoare de peste 200 de miliarde de dolari, au fost justificate pentru ca China obliga companiile sa transfere tehnologie si proprietate intelectuala. O comisie a OMC formata din trei persoane a afirmat insa ca tarifele…