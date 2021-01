Stiri pe aceeasi tema

- Șamanul QAnon, devenit simbolul asaltului asupra Capitoliului pentru costumația de viking, a fost arestat. Numele adevarat al șamanului este Jacob Anthony Chansley, alis Jake Angeli, și a fost arestat pentru patrundere ilegala in Capitoliu, prin violența, și pentru comportament inadecvat. Jake Angeli…

- Derrick Evans, un legislator republican local din statul Virginia de Vest, care s-a filmat in timp ce lua cu asalt, alaturi de alți protestatari, cladirea Capitoliului, a fost arestat de FBI. Imaginile cu agenții FBI care il iau de acasa pe Derrick Evans au fost filmate in exclusivitate de postul local…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- Chipurile lor au facut înconjurul lumii de la asaltul de miercuri asupra Capitoliului, fotografiați cu picioarele pe biroul unui oficial, defilând cu un steag confederat sau stând la biroul președintelui Senatului, potrivit AFP.Cine sunt acești susținatori ai lui Donald Trump,…

- Un tanar in varsta de 32 de ani, Jake Angeli, originar din Arizona, a devenit o celebritate pe retele de socializare in doar cateva ore, dupa ce s-a prezentat in fata Capitoliului, la apelul lui Donald Trump, si dupa ce a reusit sa patrunda in hemiciclu, in timpul luarii cu asalt a Congresului de…

- Cu culorile steagului american pictate pe fața, pieptul gol cu ​​numeroase tatuaje clar vizibile și o palarie din blana cu coarne de bivol: acesta este portretul lui Jake Angeli, „șamanul din QAnon” care a condus un grup de protestatari pro-Trump în atacul asupra Congresului american,…

- Imaginile cu un protestatar vopsit pe fața și cu o caciula cu coarne in cap, aflat in sediul Congresului SUA, s-au viralizat miercuri pe rețelele sociale. Omul este cunoscut drept un vechi suporter al QAnon, o conspirație bizara care susține ca Donald Trump duce o lupta secreta impotriva unei rețele…