- Statele Unite ale Americii au atins o etapa optimista cu privire la viitor dupa ce au vaccinat peste 100 de milioane de oameni impotriva coronavirusului, a anunțat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor, potrivit Mediafax.

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, marti seara, a fost depasit pragul de 5 milioane de doze de vaccin administrate. Din 27 decembrie pana in prezent au fost imunizate 3.158.000 de persoane. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei…

- Pragul de 3 milioane de persoane vaccinate a fost depașit duminica in Romania, deși nu au primit toți ambele doze. Dupa etapa programarilor pe platforma, acum imunizarea e mult mai accesibila.

- La trei luni de la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, Romania a depașit miercuri pragul de doua milioane de persoane vaccinate. „In aceasta dimineața, la ora 10.00, am depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID-19”, a transmis CNCAV, potrivit Digi24. Din 27 decembrie…

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii,