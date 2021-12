Stiri pe aceeasi tema

- SUA considera ca Rusia planuiește sa invadeze Ucraina "la inceputul anului 2022" cu aproximativ 175.000 de soldați - un semn al creșterii nivelului de alarma la Washington cu privire la intențiile Moscovei fața de țara vecina, scrie Financial Times. Un oficial al administrației Joe Biden a…

- Azi, Rusia a anunțat ca a inceput exercițiile militare regulate de iarna in districtul sau sudic, care in mare parte se invecineaza cu Ucraina. Acolo, nu mai puțin de 10.000 de soldați s-au mutat mutat pe terenurile de antrenament din zona. De altfel, de cateva saptamani, oficialii americani, ai NATO…

- Secretarul de stat adjunct al SUA insarcinat cu regiunea Europa si Eurasia, Karen Donfried, a declarat vineri ca toate optiunile sunt deschise in privinta reactiei la desfasurarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina si ca NATO va decide care va fi miscarea sa viitoare in urma consultarilor de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni Rusia ca orice noua provocare sau acțiune agresiva ar fi un motiv de „serioasa preocupare” pentru aliați, in condițiile in care in ultimele saptamani au fost observate „concentrari mari și neobișnuite de forțe rusești” in apropierea granițelor…

- Uniunea Europeana si-a exprimat vineri ingrijorarea cu privire la miscarile de trupe ruse in apropierea granitei cu Ucraina, in legatura cu care Washington a cerut la randul sau explicatii Moscovei, informeaza AFP. 'Continuam sa supraveghem situatia si informatiile pe care le-am cules pana…

- Romania și Ucraina vor ca aliații occidentali sa iși intensifice prezența militara in Marea Neagra și susțin ca Rusia „militarizeaza regiunea”, informeaza publicația americana Defense News, care citeaza scrisorile ambasadorilor celor doua țari.Luna trecuta, secretarul american al apararii, Lloyd Austin,…

- Publicația Washington Post scrie despre acumularea de trupe ruse langa granița cu Ucraina. Potrivit ziarului, in ultimele zile, pe rețelele de socializare au aparut videoclipuri care arata trenuri și convoaie militare rusești care transportau cantitați mari de echipamente militare, inclusiv tancuri…