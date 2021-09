Stiri pe aceeasi tema

- 19 cetateni americani au parasit Kabulul pe cale aeriana, in timp ce alti doi, precum si 11 rezidenti permanenti in Statele Unite au parasit tara pe uscat, potrivit unui comunicat al purtatoarei de cuvant a Consiliului de Securitate Nationala, Emily Horne, care nu precizeaza punctul de trecere a frontierei.,,Plecarile…

- Guvernul SUA a salutat joi „cooperarea” și „flexibilitatea” talibanilor cu ocazia primului zbor de evacuare din Kabul de la retragerea Statelor Unite din Afganistan la sfârșitul lunii august, relateaza AFP. "Talibanii au dat dovada de cooperare pentru a face posibila…

- SUA au salutat joi ''cooperarea'' si ''flexibilitatea'' talibanilor, cu ocazia primului zbor de evacuare de dupa retragerea trupelor americane din Afganistan, zbor ce a transportat de la Kabul inclusiv cetateni americani, informeaza AFP. "Talibanii au dat…

- Aproximativ 200 de cetateni straini, inclusiv americani, urmau sa fie evacuati joi cu avionul de la Kabul catre Qatar, pentru prima data de la plecarea soldatilor americani din Afganistan, la sfarsitul lui august, au informat surse apropiate de operatiune, citate de AFP. In grupul care pleaca…

- Aproximativ 200 de cetateni straini, inclusiv americani, urmau sa fie evacuati joi cu avionul de la Kabul catre Qatar, pentru prima data de la plecarea soldatilor americani din Afganistan, la sfarsitul lui august, au informat surse apropiate de operatiune, citate de AFP. In grupul care…

- De la izbucnirea crizei din Afganistan, in Statele Unite asistam la un fenomen fara precedent: subalternii și aliații politici ai lui Biden (inclusiv fidelul CNN), toți cei care l-au facut președinte, se intorc cu agresivitate impotriva lui. Un editorial patrunzator și lucid al lui Tucker Carlson de…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…