Studiul de ultimă oră despre coronavirus: Unul din cinci oameni infectați NU are simptome O persoana infectata cu noul coronavirus din cinci nu prezinta vreun simptom al bolii COVID-19, conform concluziilor unui studiu realizat intr-unul dintre principalele focare ale pandemiei din Germania si dat publicitatii luni, transmite AFP. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Bonn a desfasurat un studiu asupra bolnavilor inregistrati la Gangelt, un mic oras de aproximativ 11.000 de locuitori din districtul Heinsberg, unul dintre principalele focare ale epidemiei de coronavirus din Germania, dupa ce un cuplu infectat a participat la un carnaval local, scrie agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

